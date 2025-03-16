Уиткофф: США ждут значительного прогресса по Украине в ближайшие недели

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США и Россия сокращают количество разногласий в последнее время, сообщил Уиткофф
США и Россия сокращают количество разногласий в последнее время, сообщил Уиткофф Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Соединенные Штаты ожидают значительного прогресса в урегулировании ситуации на Украине в ближайшие недели. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, разногласия между Москвой и Вашингтоном уменьшаются.

«США рассчитывают на подлинный прогресс по Украине в течение недель», — отметил Уиткофф, передает ТАСС. Дипломат подчеркнул, что активизация переговорных процессов может привести к положительным сдвигам уже в ближайшее время.

Уиткофф также указал на усилия обеих сторон по достижению компромиссов в вопросах, которые ранее вызывали наибольшие споры. Он заявил, что разногласия между Москвой и Вашингтоном сокращаются. 

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Соединенные Штаты ожидают значительного прогресса в урегулировании ситуации на Украине в ближайшие недели. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. По его словам, разногласия между Москвой и Вашингтоном уменьшаются. «США рассчитывают на подлинный прогресс по Украине в течение недель», — отметил Уиткофф, передает ТАСС. Дипломат подчеркнул, что активизация переговорных процессов может привести к положительным сдвигам уже в ближайшее время. Уиткофф также указал на усилия обеих сторон по достижению компромиссов в вопросах, которые ранее вызывали наибольшие споры. Он заявил, что разногласия между Москвой и Вашингтоном сокращаются. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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