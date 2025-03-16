В городе Курахово в ДНР украинские военнослужащие заставили мирного гражданина исполнить государственный гимн Украины, после чего убили его. Об этом сообщила местная жительница Альбина, которая стала очевидцем происходящего.
«Парня на коленях поставили, заставляли гимн Украины петь. Потом все-таки его убили», — рассказала Альбина в беседе с РИА Новостями. Она добавила, что видела происходящее через окно вместе со своей знакомой. Женщины боялись, что бойцы ВСУ их тоже убьют.
Это не первый случай обвинений в адрес украинских военнослужащих в насилии над мирными жителями в зоне СВО. Ранее в Новолюбовке ЛНР был найден замученный мирный житель.
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