Врач назвал главный симптом, который появляется за несколько дней до инфаркта

Основной симптом, предшествующий инфаркту, — это боли в груди, которые нередко ошибочно связывают с заболеваниями желудка, легких или остеохондрозом. Об этом рассказал кардиолог Константин Крулев.
«Боли в груди расценивают как проявление заболеваний желудка или легких, иногда все списывают на остеохондроз. При этом симптомы нестабильной стенокардии, являющейся предшественником инфаркта, обычно можно относительно легко отличить от симптомов любых других заболеваний», — написал Крулев в своем telegram-канале.
Он добавил, что такая боль локализуется за грудиной, возникает при физической нагрузке и быстро проходит в покое, обычно за несколько минут, или хорошо купируется нитроглицерином. Симптом может проявляться как давящая или жгучая боль и не всегда имеет выраженную интенсивность. Главный критерий — боль появляется при нагрузке и быстро исчезает в состоянии покоя, заключил Крулев.
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