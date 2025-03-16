Финляндия отказалась поставлять яйца в США

Власти Финляндии отклонили запрос США на экспорт яиц, сославшись на бюрократические сложности и отсутствие договоренностей. Об этом сообщили в финской Ассоциации птицеводства.
«Запуск экспорта — не такое простое дело, так как нет установленных правил», — заявила исполнительный директор ассоциации Леера Лехтиля. Ее слова приводит телерадиовещатель Yle. По словам директора, процесс требует проверок и исследований, а разрешения на поставки у Финляндии нет.
Лехтия заявила, что из-за вспышки птичьего гриппа в США пришлось забить миллионы птиц. В самой Финляндии насчитывается около четырех миллионов кур-несушек. По ее словам, даже потенциальный экспорт не смог бы решить проблему дефицита яиц в Америке.
Ранее американские власти обратились к Дании и ряду других европейских стран с просьбой экспортировать на американский рынок яйца на фоне их дефицита в стране. Дефицит яиц начался в 2024 году из-за эпидемии птичьего гриппа, приведшей к массовому забою птиц и росту цен. По данным РИА Новости, в марте 2025 года яйца в Штатах стали самыми дорогими среди стран G20, обогнав Австралию.
В феврале этого года Украина выразила готовность поставлять в США крупные партии яиц для поддержки американского рынка, который сталкивается с дефицитом этой продукции. Такое предложение было сделано Киевом в шутливой форме в контексте дальнейшей поддержки от Вашингтона. Об этом сообщает газета Washington Post.
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