В США заявили, что примут меры против РФ, если та не согласится на прекращение огня

Советник Трампа Уолтц: США примут меры против РФ при отказе от прекращения огня
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Уолтц заявил, что США могут принять меры против России при ее отказе от предложения Трампа
Уолтц заявил, что США могут принять меры против России при ее отказе от предложения Трампа Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

США не исключают введения новых антироссийских ограничений в том случае, если Москва не примет предложенный американским президентом Дональдом Трампом режим прекращения огня на Украине. Об этом заявил советник главы Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц. 

«Несомненно, рассматриваются все варианты (действий США в случае отказа России от предложения Трампа по прекращению огня, — прим. URA.RU)», — сообщил Майк Уолтц в беседе с  ABC News. Однако при этом он упомянул, что знает о готовности президента России Владимира Путина рассмотреть предложение перемирия, а также о том, что между Вашингтоном и Москвой ведутся переговоры по этому поводу.

На американо-украинских переговорах в Джидде (Саудовская Аравия), представители Киева согласились на предложение США о 30-дневном прекращении огня. Путин отметил, что Россия согласна, но есть ряд неточностей, а также условий, без которых страна не сможет пойти на такое соглашение. Москва направила Вашингтону свои озабоченности по данному вопросу. 

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США не исключают введения новых антироссийских ограничений в том случае, если Москва не примет предложенный американским президентом Дональдом Трампом режим прекращения огня на Украине. Об этом заявил советник главы Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц.  «Несомненно, рассматриваются все варианты (действий США в случае отказа России от предложения Трампа по прекращению огня, — прим. URA.RU)», — сообщил Майк Уолтц в беседе с  ABC News. Однако при этом он упомянул, что знает о готовности президента России Владимира Путина рассмотреть предложение перемирия, а также о том, что между Вашингтоном и Москвой ведутся переговоры по этому поводу. На американо-украинских переговорах в Джидде (Саудовская Аравия), представители Киева согласились на предложение США о 30-дневном прекращении огня. Путин отметил, что Россия согласна, но есть ряд неточностей, а также условий, без которых страна не сможет пойти на такое соглашение. Москва направила Вашингтону свои озабоченности по данному вопросу. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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