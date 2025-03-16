В США заявили, что примут меры против РФ, если та не согласится на прекращение огня

США не исключают введения новых антироссийских ограничений в том случае, если Москва не примет предложенный американским президентом Дональдом Трампом режим прекращения огня на Украине. Об этом заявил советник главы Штатов по нацбезопасности Майк Уолтц.
«Несомненно, рассматриваются все варианты (действий США в случае отказа России от предложения Трампа по прекращению огня, — прим. URA.RU)», — сообщил Майк Уолтц в беседе с ABC News. Однако при этом он упомянул, что знает о готовности президента России Владимира Путина рассмотреть предложение перемирия, а также о том, что между Вашингтоном и Москвой ведутся переговоры по этому поводу.
На американо-украинских переговорах в Джидде (Саудовская Аравия), представители Киева согласились на предложение США о 30-дневном прекращении огня. Путин отметил, что Россия согласна, но есть ряд неточностей, а также условий, без которых страна не сможет пойти на такое соглашение. Москва направила Вашингтону свои озабоченности по данному вопросу.
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