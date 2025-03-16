Зеленский призвал Запад давить на Россию

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Запад должен давить на РФ и вводить против нее новый санкции. Данное заявление опубликовано в его соцсетях.
«Мы (Украина, Европа и Америка, — прим. URA.RU) должны совместно давить на Россию <...> Нужны решительные меры, в частности санкции», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, санкции следует не только сохранять, но и постоянно усиливать.
Ранее, на американо-украинских переговорах в Джидде 11 марта, Киев согласился на предложение США о 30-дневном прекращении огня. В ответ на это Москва заявила ряд опасений, в частности о том, что Украина может использовать этот месяц для передышки и перевооружения.
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