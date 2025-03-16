Зеленский призвал Запад давить на Россию

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Зеленский призвал Запад продолжать санкции против РФ
Зеленский призвал Запад продолжать санкции против РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Запад должен давить на РФ и вводить против нее новый санкции. Данное заявление опубликовано в его соцсетях.

«Мы (Украина, Европа и Америка, — прим. URA.RU) должны совместно давить на Россию <...> Нужны решительные меры, в частности санкции», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, санкции следует не только сохранять, но и постоянно усиливать.

Ранее, на американо-украинских переговорах в Джидде 11 марта, Киев согласился на предложение США о 30-дневном прекращении огня. В ответ на это Москва заявила ряд опасений, в частности о том, что Украина может использовать этот месяц для передышки и перевооружения.

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Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Запад должен давить на РФ и вводить против нее новый санкции. Данное заявление опубликовано в его соцсетях. «Мы (Украина, Европа и Америка, — прим. URA.RU) должны совместно давить на Россию <...> Нужны решительные меры, в частности санкции», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. По его словам, санкции следует не только сохранять, но и постоянно усиливать. Ранее, на американо-украинских переговорах в Джидде 11 марта, Киев согласился на предложение США о 30-дневном прекращении огня. В ответ на это Москва заявила ряд опасений, в частности о том, что Украина может использовать этот месяц для передышки и перевооружения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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