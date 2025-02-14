В России посчитали провокацией украинский флаг у итальянца рядом с Большуновым

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил мнение, что итальянский лыжник Лоренцо Бузин использовал флаг Украины на церемонии награждения в Италии как провокацию против российского олимпийского чемпиона Александра Большунова. Об этом тренер сообщил в интервью журналистам.
«Флаг Украины у итальянского лыжника на награждении — провокация в сторону Большунова. <...> Это говорит о том, что специально обученные люди заставили итальянца надеть флаг Украины, якобы это позиция самого спортсмена. Скорее всего, это те неравнодушные больные люди, которые всячески пытаются принизить и уколоть российских граждан», — заявил Бородавко в беседе со Sport24.
Тренер подчеркнул, что если бы Бузин изначально выказывал свою позицию, то не стал бы до этого обниматься с Большуновым. Также Бородавко уточнил, что на награждении, которое проходило ранее, у итальянца не было никаких опознавательных украинских знаков. Российский тренер предположил, что действия Бузина могли быть частью давления или указаний со стороны его руководства.
Александр Большунов выиграл лыжную гонку Sudtirol Moonlight Classic в Италии, Второе место занял итальянский лыжник Лоренцо Бузин. Далее тот пришел на церемонию с флагом Украины на рукаве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.