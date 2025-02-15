Пленный из элитной бригады ВСУ воевал со ржавым автоматом

Пленный боец ВСУ Сергей Чередниченко из бригады «Анна Киевская» рассказал, что воевал без подготовки, со ржавым автоматом «Калашникова» и без бронежилета. При этом его сразу же отправили на передовую.
«Я воюю с автоматом „Калашникова“ — ржавым <...> Я не проходил никакую специальную подготовку, я прошел только обычные курсы, и меня сразу кинули на „ноль“ (на передовую, — прим. URA.RU)», — рассказал Сергей Чередниченко в беседе с РИА Новости. По его словам, командование ВСУ обещало им форму и упрощенные бронежилеты, но не выдавало даже их. Пленный подчеркнул, что часть техники для перебросов украинских войск неисправна, поэтому бойцы ВСУ передвигаются до точек дислокации «как могут».
Ранее галвком ВСУ Александр Сырский заявил об усилении 155-ой механизированной бригады «Анны Киевской». Он отдал распоряжения о наращивании ее возможностей и решении проблемных вопросов. При этом бригада запомнилась массовым дезертирством и несколькими крупными провалами на фронте.
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