Путешественников из России предупредили о возможности стать должниками за границей

«Коммерсант»: россияне могут стать должниками за границей, имея медстраховку
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Не все полисы медицинской страховки эффективны на 100%
Не все полисы медицинской страховки эффективны на 100% Фото:

Путешественники из России могут оказаться должниками за границей, даже имея медицинскую страховку. Это связано со сложными партнерскими цепочками между страховыми компаниями, что увеличивает риск потери документов о страховом случае.

«Путешественники из России могут оказаться должниками за рубежом, даже имея медстраховку. Страховые компании, продающие полисы для выезда за границу, выстраивают сложные цепочки партнеров, из-за чего возрастает риск потери документов о страховом случае», — пишет «Коммерсант».

Там добавили, что, несмотря на растущий интерес россиян к расширенной медицинской страховке, не все полисы работают должным образом. Например, можно столкнутся с проблемами при получении страхового покрытия в Париже после медицинского вмешательства, что приведет к задержкам в оплате.

Страховые компании подчеркивают, что контакт для получения помощи часто идет через партнеров, что может усложнять ситуацию, особенно если возникают трудности с коммуникацией. Если клиент не сможет контактировать со страховщиком, он рискует получить счет напрямую от клиники. Это может привести к последствиям, включая попадание в «черный список», что влияет на возможность получения визы, заключил автор статьи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Путешественники из России могут оказаться должниками за границей, даже имея медицинскую страховку. Это связано со сложными партнерскими цепочками между страховыми компаниями, что увеличивает риск потери документов о страховом случае. «Путешественники из России могут оказаться должниками за рубежом, даже имея медстраховку. Страховые компании, продающие полисы для выезда за границу, выстраивают сложные цепочки партнеров, из-за чего возрастает риск потери документов о страховом случае», — пишет «Коммерсант». Там добавили, что, несмотря на растущий интерес россиян к расширенной медицинской страховке, не все полисы работают должным образом. Например, можно столкнутся с проблемами при получении страхового покрытия в Париже после медицинского вмешательства, что приведет к задержкам в оплате. Страховые компании подчеркивают, что контакт для получения помощи часто идет через партнеров, что может усложнять ситуацию, особенно если возникают трудности с коммуникацией. Если клиент не сможет контактировать со страховщиком, он рискует получить счет напрямую от клиники. Это может привести к последствиям, включая попадание в «черный список», что влияет на возможность получения визы, заключил автор статьи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...