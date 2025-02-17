Путешественников из России предупредили о возможности стать должниками за границей

Путешественники из России могут оказаться должниками за границей, даже имея медицинскую страховку. Это связано со сложными партнерскими цепочками между страховыми компаниями, что увеличивает риск потери документов о страховом случае.
«Путешественники из России могут оказаться должниками за рубежом, даже имея медстраховку. Страховые компании, продающие полисы для выезда за границу, выстраивают сложные цепочки партнеров, из-за чего возрастает риск потери документов о страховом случае», — пишет «Коммерсант».
Там добавили, что, несмотря на растущий интерес россиян к расширенной медицинской страховке, не все полисы работают должным образом. Например, можно столкнутся с проблемами при получении страхового покрытия в Париже после медицинского вмешательства, что приведет к задержкам в оплате.
Страховые компании подчеркивают, что контакт для получения помощи часто идет через партнеров, что может усложнять ситуацию, особенно если возникают трудности с коммуникацией. Если клиент не сможет контактировать со страховщиком, он рискует получить счет напрямую от клиники. Это может привести к последствиям, включая попадание в «черный список», что влияет на возможность получения визы, заключил автор статьи.
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