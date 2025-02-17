В Абхазии пожаловались на «московские» цены в магазинах

В Абхазии наблюдается интересная тенденция: цены на продукты и услуги в кафе и магазинах приближаются к московским. Как отметила местная жительница, продавщица продуктового, вести бизнес в Абхазии сложно без влиятельных знакомств и значительного капитала.
«Вот взять хотя бы отели. Прошлым летом бизнесмены севернее Сухума построили несколько крупных гостиниц с улучшенным сервисом и бесплатным бокалом вина. Это чуть ли не сорвало весь сезон в Сухуме и южнее, потому что все отдыхающие поехали туда. Вы представляете, если сюда приедут люди с еще более серьезными деньгами, что здесь будет с абхазским бизнесом?», — заявила женщина в беседе с корреспондентом URA.RU.
В одном из местных кафе обед обойдется в 580 рублей (чизбургер с картофелем фри), за 450 рублей можно приобрести тарелку спагетти, 180 рублей выйдет за бутылочку сладкой газировки объемом 0,3 литра. Цены в местном продуктовом магазине на колбасы варьируются от 115 до 180 рублей, упаковка «Российского сыра» стоит около 225 рублей, а абхазского — 295 рублей.
Основной причиной высоких цен в магазинах является зависимость от поставок из России, в то время как местное сельское хозяйство сталкивается с трудностями. Женщина отметила, что, несмотря на хороший климат, в Абхазии отсутствует четкая программа развития сельского хозяйства и квалифицированные специалисты.
Владелица магазина подчеркнула необходимость в здоровой конкуренции для развития экономики Абхазии. По словам женщины, Сухум, исторически являвшийся торговым портом, нуждается в новых игроках, которые смогут создать равные условия для всех участников рынка. «Это вопрос выживания абхазского народа», — резюмировала она.
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