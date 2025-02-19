Обвиняемый в убийстве бойца ММА Магомеда Мутаева признал вину

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Обвиняемый Кадирханов сознался в убийстве Мутаева
Обвиняемый Кадирханов сознался в убийстве Мутаева Фото:

Житель Махачкалы Надырхан Кадирханов признал свою вину в убийстве бойца ММА Магомеда Мутаева. Это произошло в ходе судебного заседания.

Процесс об убийстве 21-летнего Мутаева в январе прошлого года начался 19 февраля. На вопрос судьи о признании вины 19-летний обвиняемый ответил утвердительно. «Да», — сказал Кадирханов, его слова передает РИА Новости из зала Ленинского районного суда Махачкалы. 

Мутаев был убит в Махачкале 31 января 2024 года. Подозреваемый был задержан через несколько дней. Причины убийства неизвестны, одна из предполагаемых — месть. По некоторым данным, Мутаев был шумным соседом и избил Кадирханова, а тот мог затаить обиду.

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Житель Махачкалы Надырхан Кадирханов признал свою вину в убийстве бойца ММА Магомеда Мутаева. Это произошло в ходе судебного заседания. Процесс об убийстве 21-летнего Мутаева в январе прошлого года начался 19 февраля. На вопрос судьи о признании вины 19-летний обвиняемый ответил утвердительно. «Да», — сказал Кадирханов, его слова передает РИА Новости из зала Ленинского районного суда Махачкалы.  Мутаев был убит в Махачкале 31 января 2024 года. Подозреваемый был задержан через несколько дней. Причины убийства неизвестны, одна из предполагаемых — месть. По некоторым данным, Мутаев был шумным соседом и избил Кадирханова, а тот мог затаить обиду.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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