Процесс раздела имущества в ходе развода между певицей Алсу и бизнесменом Яном ожидается Абрамовым «совсем не мягким». Об заявил адвокат бывшего главы семейства Александр Добровинский.
«Он (Абрамов — прим. URA.RU) сопротивлялся жестким каким-то вещам, и я сегодня забрал дело в свои руки. И мы решили, что со следующего заседания все пойдет уже совсем не мягко с нашей стороны», — заявил адвокат в беседе с «Пятым каналом» после заседания в Савеловском районном суде Москвы.
Добровинский добавил, что решение Алсу отказаться от предложенных бывшим супругом двух с половиной миллиардов рублей было ошибочным. Ответные комментарии от представителей певицы не поступили.
Алсу 2 июля 2024 года обратилась в суд с иском о разделе имущества, нажитого в браке с Абрамовым, передает RT. В мае того же года певица подала заявление о разводе после того как супруги прожили вместе 18 лет. В браке у них родилось трое детей.
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