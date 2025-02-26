«Очень хорошо»: Трамп дал оценку отношениям с РФ

Американский лидер Дональд Трамп оценил нынешний диалог между Россией и США. По его словам, взаимодействие с Москвой проходит успешно.
«У нас очень хорошо идут дела с Россией», — заявил Трамп. Заявление он сделал во время первой встречи со своей администрацией в Белом доме. Трансляция встречи велась в соцсети Х.
Ранее в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошли переговоры между представителями России и США. На встрече со стороны РФ присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. США представляли помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, государственный секретарь Марко Рубио и специальный посланник президента по вопросам Ближнего Востока Стивен Уиткофф.
Обе стороны положительно оценили проведенный диалог. Также начались работы по восстановлению отношений между странами. Кремль отметил положительные изменения в риторике Вашингтона. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, подготовка к предстоящей встрече президента России Владимира Путина и Дональда Трампа уже началась.
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