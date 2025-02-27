Набиуллина: в России отложили внедрение цифрового рубля

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Набиуллина заявила, что цифровой рубль в РФ внедрят позже
Набиуллина заявила, что цифровой рубль в РФ внедрят позже Фото:

Банк России на неопределенный срок отложил внедрение цифрового рубля в стране. Процесс планировалось провести в июле 2025 года, сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, новую дату этого процесса объявят позже. 

«ЦБ РФ решил отложить широкое внедрение цифрового рубля, которое планировалось с 1 июля 2025 года», — заявила Набиуллина на ежегодной встрече с руководством регулятора. Информацию передает РБК. 

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Банк России на неопределенный срок отложил внедрение цифрового рубля в стране. Процесс планировалось провести в июле 2025 года, сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, новую дату этого процесса объявят позже.  «ЦБ РФ решил отложить широкое внедрение цифрового рубля, которое планировалось с 1 июля 2025 года», — заявила Набиуллина на ежегодной встрече с руководством регулятора. Информацию передает РБК. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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