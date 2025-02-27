Набиуллина: в России отложили внедрение цифрового рубля

Набиуллина заявила, что цифровой рубль в РФ внедрят позже
Банк России на неопределенный срок отложил внедрение цифрового рубля в стране. Процесс планировалось провести в июле 2025 года, сообщила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, новую дату этого процесса объявят позже.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗачем нужен цифровой рубль: как электронная валюта поможет избежать финансового кризиса
«ЦБ РФ решил отложить широкое внедрение цифрового рубля, которое планировалось с 1 июля 2025 года», — заявила Набиуллина на ежегодной встрече с руководством регулятора. Информацию передает РБК.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.