Туск: Польша должна получить доступ к ядерному оружию

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Туск заявил, что Польша готова на любые меры ради укрепления обороноспособности
Туск заявил, что Польша готова на любые меры ради укрепления обороноспособности Фото:

Польша намерена получить доступ к ядерному и другим видам неконвенционального оружия, в том числе через участие во французском проекте «ядерный зонтик». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе выступления в Сейме.

«Мы должны иметь в виду, что Польша должна стремиться получить доступ к самым современным возможностям, в том числе связанным с ядерным оружием и современным неконвенциональным оружием», — сказал Дональд Туск на выступлении, трансляцию которого осуществлял телеканал TVP Info. Он также подчеркнул, что Польша не будет бояться критики и готова использовать все доступные средства для укрепления своей обороноспособности. 

Помимо высказываний о ядерном оружии, Туск сообщил, что ведутся серьезные переговоры с Францией относительно участия Польши в проекте «ядерный зонтик». Он представляет собой обязательство страны, владеющей ядерным арсеналом, оказывать защиту союзнику, который не обладает таковым.

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Польша намерена получить доступ к ядерному и другим видам неконвенционального оружия, в том числе через участие во французском проекте «ядерный зонтик». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе выступления в Сейме. «Мы должны иметь в виду, что Польша должна стремиться получить доступ к самым современным возможностям, в том числе связанным с ядерным оружием и современным неконвенциональным оружием», — сказал Дональд Туск на выступлении, трансляцию которого осуществлял телеканал TVP Info. Он также подчеркнул, что Польша не будет бояться критики и готова использовать все доступные средства для укрепления своей обороноспособности.  Помимо высказываний о ядерном оружии, Туск сообщил, что ведутся серьезные переговоры с Францией относительно участия Польши в проекте «ядерный зонтик». Он представляет собой обязательство страны, владеющей ядерным арсеналом, оказывать защиту союзнику, который не обладает таковым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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