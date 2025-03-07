Туск: Польша должна получить доступ к ядерному оружию

Польша намерена получить доступ к ядерному и другим видам неконвенционального оружия, в том числе через участие во французском проекте «ядерный зонтик». Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе выступления в Сейме.
«Мы должны иметь в виду, что Польша должна стремиться получить доступ к самым современным возможностям, в том числе связанным с ядерным оружием и современным неконвенциональным оружием», — сказал Дональд Туск на выступлении, трансляцию которого осуществлял телеканал TVP Info. Он также подчеркнул, что Польша не будет бояться критики и готова использовать все доступные средства для укрепления своей обороноспособности.
Помимо высказываний о ядерном оружии, Туск сообщил, что ведутся серьезные переговоры с Францией относительно участия Польши в проекте «ядерный зонтик». Он представляет собой обязательство страны, владеющей ядерным арсеналом, оказывать защиту союзнику, который не обладает таковым.
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