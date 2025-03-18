Вблизи Байкала турист упал с огромной высоты в попытке перепрыгнуть расщелину

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Молодой человек погиб, так как не учел, что поверхность была скользкой
Молодой человек погиб, так как не учел, что поверхность была скользкой Фото:

На Олхинском плато в районе Байкала погиб молодой человек, пытаясь перепрыгнуть с 30-метровой высоты узкую расщелину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

«Прогулка по Олхинскому плато закончилась трагедией. Двое парней и девушка, прогуливаясь по скальнику Витязь, делали фотографии. В какой-то момент 21-летний молодой человек решил перепрыгнуть через узкую расщелину в скале, но не учел, что поверхность скользкая. И слетел с 30-метровой высоты скальника», — говорится в telegram-канале ведомства.

Начальник отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы региона Тимофей Развозжаев подчеркнул опасность прогулок по скальникам в межсезонье из-за ледяной корки, которая образуется на поверхностях. Он призвал туристов соблюдать правила безопасности и использовать специальное снаряжение даже для несложных походов.

Олхинское плато, расположенное между Иркутским водохранилищем, Байкалом и рекой Иркут, является одной из наиболее востребованных зон для активного отдыха. На территории плато расположены многочисленные скалы-останцы, представляющие собой отдельно стоящие скалистые формации.

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На Олхинском плато в районе Байкала погиб молодой человек, пытаясь перепрыгнуть с 30-метровой высоты узкую расщелину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. «Прогулка по Олхинскому плато закончилась трагедией. Двое парней и девушка, прогуливаясь по скальнику Витязь, делали фотографии. В какой-то момент 21-летний молодой человек решил перепрыгнуть через узкую расщелину в скале, но не учел, что поверхность скользкая. И слетел с 30-метровой высоты скальника», — говорится в telegram-канале ведомства. Начальник отряда экстренного реагирования пожарно-спасательной службы региона Тимофей Развозжаев подчеркнул опасность прогулок по скальникам в межсезонье из-за ледяной корки, которая образуется на поверхностях. Он призвал туристов соблюдать правила безопасности и использовать специальное снаряжение даже для несложных походов. Олхинское плато, расположенное между Иркутским водохранилищем, Байкалом и рекой Иркут, является одной из наиболее востребованных зон для активного отдыха. На территории плато расположены многочисленные скалы-останцы, представляющие собой отдельно стоящие скалистые формации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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