Правительство ускоряет восстановление пострадавших от ВСУ приграничных районов

Правительство ускоряет восстановление Курской, Брянской и Белгородской областей, пострадавших от атак ВСУ. Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства 19 марта сообщил, что режим свободной экономической зоны (СЭЗ) распространят на приграничные районы, где действует режим контртеррористической операции. Директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов объяснил URA.RU, что снижение налоговой нагрузки позволит бизнесу работать в сложных военно-политических условиях.
«Для помощи предпринимателям в 2024 году на отдельных территориях приграничных регионов запустили свободную экономическую зону, в рамках которой компании могут воспользоваться не только льготным кредитованием, но и пониженным тарифом на страховые взносы, применять нулевую ставку налога на прибыль от инвестиционных проектов. Теперь такие условия распространили и на те муниципальные образования, где действует режим контртеррористической операции», — сообщил Мишустин.
Чтобы жители этих районов приобретали самые необходимые вещи, предоставляются выплаты, а также выделяются сертификаты на покупку квартиры или строительство нового дома, напомнил премьер. Благодаря новому решению помощь дойдет и до предпринимателей: бизнес сократит свои издержки, сохранит предприятия и квалифицированных сотрудников, наладит производство нужных товаров и услуг, резюмировал председатель правительства.
Решение властей распространить льготы на территории, где действует режим КТО, будет способствовать нормализации там экономических отношений, насколько это возможно в нынешней ситуации, объяснил профессор Владимир Климанов. Он напомнил, что предприятия в приграничье работают в особом режиме, в результате чего не всегда могут получать полную прибыль.
«У работников тоже должны быть законные основания, чтобы не выполнять трудовые обязанности, если этому мешают внешние обстоятельства. Правительство в силу этих причин придает приграничным территориям в Курской, Брянской и Белгородской областях особый статус СЭЗ, который регулирует экономические отношения в тех ситуациях, которые не прописаны до конца в законодательстве», — уточнил эксперт.
Снижение налоговой нагрузки на регион ускорит его восстановление после освобождения от украинских вооруженных формирований, добавил Климанов. «Понятно, что там могут быть перебои с сотовой связью, налеты дронов или обстрелы. Но статус СЭЗ позволит местным предпринимателям работать в этих сложных военно-политических условиях и компенсировать убытки за счет льгот от государства», — подытожил экономист.
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