Экс-басист «Короля и Шута» внесен в реестр иноагентов

Бывший бас-гитарист культовой российской рок-группы «Король и Шут» Александр Балунов был признан иностранным агентом. Министерство юстиций Российской Федерации дополнило список иноагентов.
«21 марта 2025 г. в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Н.Д. Аршба, А.В. Балунов, И.А. Вырыпаев, С.А. Комиссаров, И.Т. Чаниа, а также М.П. Шишкин», — указано в сообщении на официальном сайте Минюста. Все шестеро дополнивших список выступали против специальной военной операции на Украине.
Балунов, известный своим уникальным стилем игры и вкладом в творчество «Короля и Шута», в последние годы активно начал критиковать Россию и военнослужащих. В декабре 2024 года Балунов был оштрафован за дискредитацию Вооружённых сил Российской Федерации.
Александр Балунов играл на бас-гитаре в группе «Король и Шут» с 1996 по 2006 год, после чего покинул коллектив из-за разногласий. В последние годы он также резко высказывался в адрес своих бывших коллег-музыкантов.
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