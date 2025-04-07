Песков рассказал о рисках для экономики из-за падения цен на нефть

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал международную экономическую обстановку как чрезвычайно напряженную и эмоционально перегруженную после решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт из большинства стран мира. Об этом он сообщил журналистам, подчеркнув, что в России постараются минимизировать последствия так называемого «экономического шторма», которые могут отразиться на цены на нефть.
«И, конечно, мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряженная и эмоционально перегруженная. Связано это с решением Соединенных Штатов о введении пошлин в отношении большинства стран мира. <...> Наши экономические власти внимательно отслеживают ситуацию [вокруг цен на нефть]. Они делают и будут делать все необходимое чтобы минимизировать последствия этого международного экономического шторма.», — сказал Песков журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Дональд Трамп ранее заявил о введении «взаимных» пошлин, которые будут зависеть от тарифов, установленных другими странами на американские товары. Минимальная ставка составит 10%, но для каждой страны тариф будет индивидуально откалиброван. Россию никак напрямую не затронули новые тарифы.
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