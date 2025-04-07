Песков рассказал о рисках для экономики из-за падения цен на нефть

Песков: в Кремле постараются минимизировать последствия для РФ от пошлин Трампа
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Россия отслеживает экономическую ситуацию вокруг пошлин от Дональда Трампа, сказал Дмитрий Песков
Россия отслеживает экономическую ситуацию вокруг пошлин от Дональда Трампа, сказал Дмитрий Песков Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал международную экономическую обстановку как чрезвычайно напряженную и эмоционально перегруженную после решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт из большинства стран мира. Об этом он сообщил журналистам, подчеркнув, что в России  постараются минимизировать последствия так называемого «экономического шторма», которые могут отразиться на цены на нефть. 

«И, конечно, мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряженная и эмоционально перегруженная. Связано это с решением Соединенных Штатов о введении пошлин в отношении большинства стран мира. <...> Наши экономические власти внимательно отслеживают ситуацию [вокруг цен на нефть]. Они делают и будут делать все необходимое чтобы минимизировать последствия этого международного экономического шторма.», — сказал Песков журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU. 

Дональд Трамп ранее заявил о введении «взаимных» пошлин, которые будут зависеть от тарифов, установленных другими странами на американские товары. Минимальная ставка составит 10%, но для каждой страны тариф будет индивидуально откалиброван. Россию никак напрямую не затронули новые тарифы.

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков охарактеризовал международную экономическую обстановку как чрезвычайно напряженную и эмоционально перегруженную после решения президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт из большинства стран мира. Об этом он сообщил журналистам, подчеркнув, что в России  постараются минимизировать последствия так называемого «экономического шторма», которые могут отразиться на цены на нефть.  «И, конечно, мы очень внимательно следим за ситуацией, которая в настоящее время характеризуется как чрезвычайно неспокойная, напряженная и эмоционально перегруженная. Связано это с решением Соединенных Штатов о введении пошлин в отношении большинства стран мира. <...> Наши экономические власти внимательно отслеживают ситуацию [вокруг цен на нефть]. Они делают и будут делать все необходимое чтобы минимизировать последствия этого международного экономического шторма.», — сказал Песков журналистам. Его слова передает корреспондент URA.RU.  Дональд Трамп ранее заявил о введении «взаимных» пошлин, которые будут зависеть от тарифов, установленных другими странами на американские товары. Минимальная ставка составит 10%, но для каждой страны тариф будет индивидуально откалиброван. Россию никак напрямую не затронули новые тарифы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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