Режиссер Андрей Кончаловский трогательно поздравил свою супругу актрису и телеведущую Юлию Высоцкую с днем рождения. Он отметил, что не знает никого более отзывчивого, чем Высоцкая.
«Женщине моей жизни. Не знаю человека, который готов немедленно помочь в чём бы то ни было, кому угодно», — написал Кончаловский в социальных сетях. Его слова передает издание Super.ru.
Юлия Высоцкая празднует день рождения сегодня, 16 августа. Их пара с Кончаловским считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Вместе они без малого 30 лет.
