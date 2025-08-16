Кончаловский трогательно поздравил Высоцкую с днем рождения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Кончаловский поздравил жену с днем рождения
Андрей Кончаловский поздравил жену с днем рождения Фото:

Режиссер Андрей Кончаловский трогательно поздравил свою супругу актрису и телеведущую Юлию Высоцкую с днем рождения. Он отметил, что не знает никого более отзывчивого, чем Высоцкая. 

«Женщине моей жизни. Не знаю человека, который готов немедленно помочь в чём бы то ни было, кому угодно», — написал Кончаловский в социальных сетях. Его слова передает издание Super.ru

Юлия Высоцкая празднует день рождения сегодня, 16 августа. Их пара с Кончаловским считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Вместе они без малого 30 лет. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Режиссер Андрей Кончаловский трогательно поздравил свою супругу актрису и телеведущую Юлию Высоцкую с днем рождения. Он отметил, что не знает никого более отзывчивого, чем Высоцкая.  «Женщине моей жизни. Не знаю человека, который готов немедленно помочь в чём бы то ни было, кому угодно», — написал Кончаловский в социальных сетях. Его слова передает издание Super.ru.  Юлия Высоцкая празднует день рождения сегодня, 16 августа. Их пара с Кончаловским считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Вместе они без малого 30 лет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...