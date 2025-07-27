В секции интересов России назвали сожжение флага в Грузии русофобскими выходками

Российские спортсмены, участвующие в Чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Тбилиси, столкнулись с «очередными русофобскими провокациями» из-за сожжения российского флага. Такое мнение высказали представители секции интересов России.
«Очевидная цель провокационных действий — использовать антироссийскую карту для мобилизации сторонников радикальных сил. И нанести ущерб престижу Тбилиси как принимающей стороны», — подчеркнули в ведомстве.
Представители секции также отметили, что несмотря на возникшие инциденты, организационный комитет чемпионата прилагает усилия для проведения турнира на должном уровне. Российская сторона выразила надежду, что компетентные органы Грузии предпримут все необходимые меры для обеспечения честных и неполитизированных соревнований без проявлений дискриминации в отношении участников из России.
Ранее российские фехтовальщики уже сталкивались с враждебными акциями в Тбилиси: неизвестные запускали петарды возле их гостиницы и вывешивали баннеры с угрозами у спортивной арены. Подобные инциденты происходят на фоне участия россиян в чемпионате мира по фехтованию в нейтральном статусе, что уже не раз сопровождалось давлением и провокациями на международных соревнованиях.
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