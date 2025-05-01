01 мая 2025

Вэнс заявил о пропасти между позициями России и Украины

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Между Россией и Украиной существует пропасть в позициях по конфликту, заявил Вэнс
Между Россией и Украиной существует пропасть в позициях по конфликту, заявил Вэнс Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Между Россией и Украиной сохраняется значительная разница в подходах к урегулированию конфликта. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News. По его словам, на данный момент дипломатические усилия Вашингтона направлены на сближение позиций Москвы и Киева.

«Существует огромная пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы», — заявил Вэнс. Его слова передает Fox News. Вице-президент отметил, что стороны далеки от достижения компромисса, несмотря на предпринимаемые шаги по поиску мирного решения.

Россия и США с начала 2025 года стали обсуждать разрешение украинского кризиса. Ранее стало известно, что Вашингтон намерен содействовать началу прямых переговоров между странами-участницами конфликта на Украине в течение ближайших 100 дней.

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Между Россией и Украиной сохраняется значительная разница в подходах к урегулированию конфликта. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News. По его словам, на данный момент дипломатические усилия Вашингтона направлены на сближение позиций Москвы и Киева. «Существует огромная пропасть между тем, чего хотят россияне, и тем, чего хотят украинцы», — заявил Вэнс. Его слова передает Fox News. Вице-президент отметил, что стороны далеки от достижения компромисса, несмотря на предпринимаемые шаги по поиску мирного решения. Россия и США с начала 2025 года стали обсуждать разрешение украинского кризиса. Ранее стало известно, что Вашингтон намерен содействовать началу прямых переговоров между странами-участницами конфликта на Украине в течение ближайших 100 дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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