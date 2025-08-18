Суд передал России половину «Рижского хлеба», владельцы которого спонсировали «Азов»* и «Айдар»*

В доход РФ изъяли 50% долей «Рижского хлеба»
Суд изъял в пользу государства половину доли «Рижского хлеба»
Суд изъял в пользу государства половину доли «Рижского хлеба»

Суд в Ивановской области удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и изъял в пользу государства 50% доли в ООО «Рижский хлеб», принадлежавшей гражданину Латвии Нормунду Бомису. Ранее он финансировал украинские националистические батальоны «Азов» и «Айдар» (признаны террористическими и запрещены в РФ). Оценка изъятого актива составляет 1,7 млрд рублей.

«Родниковский районный суд Ивановской области изъял в собственность государство 50% долей российского ООО „Рижский хлеб“ (ТОВ „Рижський хлiб“), принадлежавших гражданину Латвии Нормунду Бомису. Их стоимость составила 1,7 млрд руб», — пишет «Коммерсант». По данным правоохранительных органов, Бомис с 2023 года направил около 36,8 тысяч на финансирование украинских националистических батальонов «Азов» и «Айдар».

После начала специальной военной операции Бомис требовал у российского совладельца Сергея Сиренко прекратить работу предприятия в РФ, продать активы и перевести средства за рубеж. После отказа он предпринял попытку вывоза оборудования, однако имущество было арестовано.

*Организации признаны террористическими и запрещены в РФ

