Экс-посол в Австрии Любинский стал замглавы МИД России

Путин освободил Любимского с поста посла в Австрии
Путин освободил Любимского с поста посла в Австрии

Президент России Владимир Путин назначил Дмитрия Любинского заместителем министра иностранных дел РФ, освободив его от должности посла в Австрии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Любинского Дмитрия Евгеньевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации», — говорится в документе. Указ вступает в силу со дня его подписания. Другим указом Любинский освобожден от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла РФ в Австрийской Республике.

С августа 2015 года он находился на данной должности. Любинский, родившийся в 1967 году, приступил к дипломатической работе в 1989 году. В период с 2010 по 2015 годы занимал пост главы Третьего Европейского департамента.

11 августа президент России назначил заместителя министра иностранных дел Александра Грушко специальным представителем по вопросам реализации договора о гарантиях безопасности Союзного государства. Данный договор обязует оказывать помощь союзным странам в случае посягательства на безопасность одной из них.

