Полицейские Татарстана отравились после ужина в столовой

В Казани был госпитализирован 21 слушатель факультета профессиональной подготовки Казанского юридического института МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Для своевременного оказания медицинской помощи в лечебное заведение были доставлены 21 человек. В настоящее время 2 из них выписаны, 19 — проходят лечение», — отметили в институте.

По информации ведомства, учащиеся обратились с жалобами на ухудшение самочувствия сразу после завершения зачетных испытаний по физической, служебной и огневой подготовкам. По распоряжению начальника Казанского юридического института МВД России генерал-майора полиции Фоата Зиннурова организована служебная проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.

