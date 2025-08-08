Полицейские Татарстана отравились после ужина в столовой

21 полицейский отравился в столовой Фото: Илья Московец © URA.RU В Казани был госпитализирован 21 слушатель факультета профессиональной подготовки Казанского юридического института МВД России. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. «Для своевременного оказания медицинской помощи в лечебное заведение были доставлены 21 человек. В настоящее время 2 из них выписаны, 19 — проходят лечение», — отметили в институте. По информации ведомства, учащиеся обратились с жалобами на ухудшение самочувствия сразу после завершения зачетных испытаний по физической, служебной и огневой подготовкам. По распоряжению начальника Казанского юридического института МВД России генерал-майора полиции Фоата Зиннурова организована служебная проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

