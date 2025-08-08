Король Великобритании Карл III выступит с обращением к нации

Британский король Карл III выступит с неожиданным обращением к нации. Соответствующая запись будет обнародована 15 августа, передает Букингемский дворец. Источники в правительстве страны утверждают, что текст правитель составил лично.
«Ожидается, что монарх будет говорить о 80-летии завершения Второй мировой войны. 15 августа 1945 года капитулировала Япония, после чего дед Карла (Георг VI) объявил об этом по радио. Король будет выступать ровно через 80 лет после этого», — со ссылкой на сообщение из центра британской монархии пишет Daily Mirror.
У Карла III ранее диагностировали рак. Из-за ухудшения самочувствия он больше не будет участвовать в парадах верхом на лошади, передает RT. В конце прошлого года монарх провел три дня в оздоровительном центре на юге Индии, сообщает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.