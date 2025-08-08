Синоптик рассказал о 40-градусной жаре в Москве

Синоптик Шувалов: в России возможны температуры воздуха до 40 градусов
В России в ближайшие годы возможны аномальные температуры воздуха, достигающие +40 градусов и выше. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«В случае 40-градусной жары в регион придет засуха — осадки прекратятся на несколько месяцев», — сказано в сообщении. Новость опубликована на сайте Погода Mail.

Шувалов также пояснил, что вероятность экстремального повышения температуры в России действительно существует. По его словам, в последние годы фиксируется устойчивая тенденция к росту средних температур летом. Основными причинами подобных аномалий становятся глобальное изменение климата и изменение циркуляции атмосферных масс. Эксперты рекомендуют жителям регионов, где возможны экстремальные температуры, заранее готовиться к жаркой погоде и соблюдать меры предосторожности.

