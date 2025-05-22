Россиянин, помогавший сыну экс-губернатора Красноярского края сбежать из Италии, получил срок

Миланский суд вынес приговор гражданину Российской Федерации Дмитрию Чиракадзе, признанному виновным в содействии к побегу российского бизнесмена, сына экс-губернатора Красноярского края Артема Усса из-под домашнего ареста на территории Италии. Согласно решению суда, Чиракадзе приговорили к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Об этом пишет итальянское агентство Ansa.
«Дмитрий Чиракадзе был приговорен к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Его считают координатором побега Артема Усса, который сбежал в марте 2023 года из-под домашнего ареста в Базильо, в районе Милана, ожидая экстрадиции в США», — сообщается в материале агентства.
Прокуратура запросила для сооснователя онлайн-правовой платформы «Право.ру» Дмитрия Чиракадзе наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы. Следствие утверждает, что Чиракадзе занимался организацией побега Артема Усса из-под домашнего ареста, привлекая к этому лиц из государств, ранее входивших в состав Югославии.
Ранее Американское правительство обвиняло Усса в контрабанде нефти и отмывании денег, а также в уклонении от санкций. Итальянская полиция сообщила, что Усс просто сломал браслет и пересек границу страны. Сам бизнесмен заявил, что для него это все произошло внезапно. Также он опроверг причастность его семьи к организации побега.
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