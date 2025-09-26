Глава МАГАТЭ сделал важное заявление о ядерном разоружении в мире

Все государства мира должны присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). С таким призывом на форуме «Мировая атомная неделя» в Москве выступил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
«Я лично считаю, что все страны мира должны быть подписантами договора о нераспространении ядерного оружия», — передает слова Гросси «Интерфакс». Он добавил, что это является важным условием для глобальной безопасности.
Как уточнил Гросси, данное заявление было сделано в контексте вопроса об инспекционной деятельности агентства в разных странах, в частности, об отсутствии проверок в Израиле. Он подчеркнул, что МАГАТЭ не обладает полномочиями действовать как «всемирный полицейский» и может проводить инспекции только в тех государствах, которые подписали соответствующие соглашения.
Глава агентства пояснил, что Иран, в отличие от Израиля, является участником ДНЯО, что и является правовой основой для работы инспекторов. Гросси отметил, что существующая практика обусловлена не предвзятостью, а строгими международными мандатами, которые определяют полномочия организации.
