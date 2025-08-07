Швейцария отказывается от американских истребителей после скандальных пошлин Трампа

Политические партии Швейцарии выступили за отмену контракта на закупку 36 американских истребителей F-35 после решения президента США Дональда Трампа повысить таможенные пошлины для страны до 39%. Об этом сообщает одно из зарубежных издания.
По данным Bloomberg, лидер швейцарской социал-демократической партии Седрик Вермут предложил провести референдум по вопросу закупки истребителей, чтобы дать гражданам возможность заблокировать сделку. Депутат Либеральной партии Ганс-Петер Портман также подчеркнул важность пересмотра соглашения. По его словам, правительство должно рассмотреть вариант полного или частичного расторжения контракта и изучить альтернативные предложения от европейских производителей.
Депутат от партии «Зеленые» Бальтазар Глэттли напомнил, что еще весной предложил отказаться от закупки американских самолетов, подчеркнув: «Страна, которая бросает в нас камни в торговле, не должна получать подарок». В парламенте его инициативу могут рассмотреть уже осенью этого года.
По данным агентства, после введения новых тарифов в Швейцарии усилилось недовольство условиями сделки с США. Предложение об отмене контракта может получить поддержку среди широкой части политиков и общества. Bloomberg отмечает, что ситуация с пошлинами стала дополнительным аргументом против покупки американских истребителей.
Ранее глава США Дональд Трамп не оказал внимания визиту президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер в Вашингтон. Согласно сообщениям, Келлер-Зуттер прибыла в столицу США с целью обсудить возможность достижения соглашения с администрацией Белого дома на фоне объявленных тарифов в размере 39%, передает RT. Однако Трамп не нашел времени для встречи с главой швейцарского государства, не уделив ей даже нескольких минут.
