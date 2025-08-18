Путин сменил посла в Мозамбике

Тараров ранее занимал пост посла в Анголе, в Сан-Томе и Принсипи
Тараров ранее занимал пост посла в Анголе, в Сан-Томе и Принсипи

Президент России Владимир Путин назначил Владимира Тарарова послом РФ в Мозамбике и в Королевстве Эсватини. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

«Назначить Тарарова Владимира Николаевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Мозамбик», — говорится в документе. Отдельным указом Тараров также назначен послом в Эсватини по совместительству и освобожден от должности посла в Анголе и в Сан-Томе и Принсипи.

Владимир Тараров работает в системе МИД России с 1986 года, ранее возглавлял различные подразделения министерства и занимал пост посла в Анголе с 2017 года. Владеет португальским и французским языками, имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.

Ранее Путин также назначил замглавы МИД РФ Дмитрия Любинского. До этого он занимал пост посла в Австрии. Эту должность он занимал с 2015 года.

