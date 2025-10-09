Путин и лидеры стран Центральной Азии сделали фото перед началом саммита

В столице Таджикистана, Душанбе, стартовал второй саммит «Центральная Азия — Россия». Перед началом официальной части мероприятия президент России Владимир Путин, а также лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана сделали совместное фото.
«Путин, а также лидеры Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана сфотографировались перед началом саммита», — пишет ТАСС. Во встрече принимают участие: Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Эмомали Рахмон, Сердар Бердымухамедов, Шавкат Мирзиеев.
Саммит «Центральная Азия — Россия» проводится уже во второй раз и становится важной площадкой для обсуждения актуальных вопросов сотрудничества. В условиях меняющейся геополитической ситуации такие встречи приобретают особую значимость для укрепления региональной безопасности, развития экономических связей и координации по ключевым международным вопросам.
