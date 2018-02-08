Смогут ли силовики превратить тейповый Дагестан в образцовую Татарию?

07:03 08 февраля 2018 0

Эксперты считают, что Владимир Васильев пришел на Кавказ выполнять функцию генерал-губернатора Фото: Владимир Андреев © URA.RU

7 февраля в Дагестане начались обыски и выемки документов в большинстве министерств республики, а на постах ДПС был полностью заменен личный состав, теперь там дежурят выходцы из других регионов России. За два дня до этого в Махачкале были задержаны врио премьер-министра республики Абдусамад Гамидов, двое его заместителей и бывший министр образования, а правительство в полном составе отправлено в отставку.

Кавказские элиты опасаются губернатора Дагестана Владимира Васильева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Масштабная кадровая зачистка в Дагестане началась после того, как осенью 2017 года главой региона был назначен Владимир Васильев — первый варяг в современной истории республики, который к тому же имеет бэкграунд силовика. Сообщалось, что вместе с Васильевым в регион приехали 38 представителей генпрокуратуры.

Элиты Северного Кавказа взволнованы ситуацией в Дагестане, рассказали «URA.RU» сразу несколько экспертов. Многие боятся, что происходящая в республике антикоррупционная кампания может перекинуться и на соседние регионы.

То, что происходит в Дагестане, держит в напряжении весь регион, говорит адвокат Дагир Хасавов: «Северный Кавказ достаточно компактный. А местная дагестанская элита была хорошо знакома руководителям других регионов.

Многие боятся, что уже в обозримом будущем текущие проверки распространятся и на них». Он полагает, что подобные проверки возможны во всех регионах Северного Кавказа, за исключением Чечни.

По его словам, текущая антикоррупционная кампания полностью меняет политический расклад в регионе. «Долгое время нам рассказывали, что регионы Северного Кавказа — это особые субъекты со своей спецификой, что они имеют свои тонкости, которые важно учитывать. Однако, когда приехал Васильев, выяснилось, за этой спецификой скрываются лишь коррупционные связи людей, которые хотят сохранить свои места», — полагает Хасавов.

Экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов раскритиковал кадровые перестановки в регионе Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свое недовольство ситуацией уже высказал экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. «Тут надо очень осторожно, очень разумно действовать, чтобы потом не было осложнений, потому что могут быть очень негативные последствия от этой кампанейщины. Надо, чтобы избежали этого налета недоверия и подозрения в отношении», — заявил Абдулатипов.

Абдулатипов недоволен, потому что арестовывают руководителей, которые были назначены, когда он управлял республикой, считает эксперт Центра исламских исследований Северного Кавказа, руководитель группы мониторинга молодежной среды Дагестана Руслан Гереев. При этом в целом действия силовиков встречают одобрение у населения: местные общины и старейшины пишут обращения Васильеву с просьбой провести проверки во всех районах республики. «Коррупция — это бич региона. Все мероприятия и социальные проекты, которые исходили сверху, саботировались и не реализовывались. Это касается как майских указов президента, так и остальных инициатив, которые успешно развиваются в других субъектах Федерации», — рассказал Гереев «URA.RU».

По словам Гереева, с воодушевлением встретили происходящее и в соседних регионах. «На Кавказе такие вещи не происходили очень давно. Другие регионы сейчас завидуют Дагестану. Люди в социальных сетях пишут: «Когда у нас уже начнется то же самое?», — говорит эксперт.

Обращает на себя внимание и кадровая политика Васильева. Так, на пост премьера республики он предложил министра экономика Татарстана Артема Здунова. До этого Васильев встречался с главой Татарстана Рустамом Миннихановым и обсуждал экономическое сотрудничество двух республик и поставки баранины из Дагестана. А 5 февраля в разгар арестов и обысков руководитель Татарстана приехал в кавказскую республику с визитом.

Васильев провел уже несколько встреч с главой Татарстана Рустамом Миннихановым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Васильев хочет переформатировать республику на татарский лад, считает журналист и глава СПЧ Максим Шевченко. «Татарстан — республика с большой долей мусульманского населения, которая показала хороший пример развития. Министр из Татарстана — это человек, который может привести экономику Дагестана в нормальное, некриминальное и некоррупционное состояние», — рассказал эксперт «URA.RU».

Впрочем, есть и другая причина, Татарстан — российский лидер по контактам со всемирными исламскими финансовыми организациями. «Всемирный исламский банк мог бы инвестировать в Россию, в том числе и через мусульманские регионы. Татарский министр экономики — человек, который может работать в этом направлении», — полагает Шевченко.

Однако превратить Дагестан в Татарстан будет не так просто, считает эксперт по Северному Кавказу Константин Казенин. «Социальный уклад в Дагестане и Татарстане очень сильно различаются. В Дагестане менее урбанизированное население, что сказывается на его привычках. Кроме того, на Кавказе почти не развита индустрия, тогда как в Татарстане она является базой для экономики региона», — заключил Казенин.