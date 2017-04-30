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30 апреля 2017
29 апреля 2017
08:27  30 апреля 2017 0

На Кубе разбился самолет. Есть жертвы

Споттинг: аэропорт. Клипарт. Екатеринбург, ан-124-100, самолет руслан
Военный самолет мог потерпеть крушение из-за технической неисправностиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Восемь человек погибли в результате крушения военного самолета Ан-26 на Кубе. Об этом говорится в заявлении кубинского Министерства Революционных вооруженных сил, опубликованном газетой «Гранма».

По предварительной и неофициальной версии, самолет мог разбиться в результате технической неисправности, сообщает информагентство Nation News. Также известно, что в день, когда самолет разбился, была ясная погода, что позволяет исключить природный фактор, повлиявший на работу воздушного судна.

Ан-26, принадлежавший военному ведомству, вылетел из аэропорта города Баракоа недалеко от Гаваны, и врезался в гору в провинции Артемиса на западе страны. Комиссия Министерства РВС занимается расследованием причин крушения. Минобороны называет инцидент «печальным» и подтверждает гибель восьми военнослужащих, находившихся на борту, включая членов экипажа, добавляет телеканал 360.

Нина Калинина
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