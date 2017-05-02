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02 мая 2017
01 мая 2017
05:18  02 мая 2017 0

Библиотекари не смогут обсуждать в соцсетях политику, религию и сексуальную ориентацию

Соцсети. Екатеринбург, планшет, ВКонтакте, социальные сети, apple
Правила поведения работников библиотек в соцсетях разработала Российская библиотечная ассоциацияФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Правила поведения в социальных сетях для работников библиотек разработала Российская библиотечная ассоциация. Документ регламентирует темы, которые можно обсуждать в публичном порядке.

В частности, библиотекарям рекомендуется избегать «резких заявлений любой окраски по вопросам: политики, национальности, сексуальной ориентации, религии», запрещается публиковать ссылки порнографического характера и материалы, которые могут скомпрометировать библиотеку, сообщает «Коммерсантъ».

Обсуждать свою работу в частном порядке библиотекари могут, однако не в социальных сетях. За нарушение правил предусмотрено привлечение сотрудников библиотек к дисциплинарной ответственности.

Сейчас проект правил поведения библиотекарей в соцсетях проходит стадию обсуждения. В то же время эксперты газеты полагают, что этот документ нарушает конституционные нормы, прежде всего, право на свободу слова и возможность распространять информацию.

Наталья Володина
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