МВФ прогнозирует снижение цен на нефть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стоимость нефти снизится до 68,9 долларов за баррель, указано в докладе
Стоимость нефти снизится до 68,9 долларов за баррель, указано в докладе Фото:

В этом и следующем году снизится стоимость барреля нефти. Об этом заявили специалисты Международного валютного фонда (МВФ).

«Цены на энергоносители, как ожидается, снизятся на 7,9% в 2025 году и на 3,7% в 2026 году», — указано в докладе. Его приводит ТАСС. Отмечается, что стоимость нефти в 2025 году составит 68,9 долларов за баррель, и 65,8 долларов в следующем.

Помимо этого, в докладе указано, что с марта по август цены были снижены на 5,4%. Предположительно причиной снижения стало введение таможенных пошлин США, которое «совпало с наращиванием добычи» странами ОПЕК+.

Ранее президент РФ Владимир Путин предположил, что выпадение добываемых объемов российской нефти повлияет на нормальную ситуацию в мировой энергетике и экономике. По его словам, цены взлетят «до небес», а именно за 100 долларов за баррель. Это сильно ударит по экономике, в частности по странам Европы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В этом и следующем году снизится стоимость барреля нефти. Об этом заявили специалисты Международного валютного фонда (МВФ). «Цены на энергоносители, как ожидается, снизятся на 7,9% в 2025 году и на 3,7% в 2026 году», — указано в докладе. Его приводит ТАСС. Отмечается, что стоимость нефти в 2025 году составит 68,9 долларов за баррель, и 65,8 долларов в следующем. Помимо этого, в докладе указано, что с марта по август цены были снижены на 5,4%. Предположительно причиной снижения стало введение таможенных пошлин США, которое «совпало с наращиванием добычи» странами ОПЕК+. Ранее президент РФ Владимир Путин предположил, что выпадение добываемых объемов российской нефти повлияет на нормальную ситуацию в мировой энергетике и экономике. По его словам, цены взлетят «до небес», а именно за 100 долларов за баррель. Это сильно ударит по экономике, в частности по странам Европы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...