МВФ прогнозирует снижение цен на нефть

В этом и следующем году снизится стоимость барреля нефти. Об этом заявили специалисты Международного валютного фонда (МВФ).
«Цены на энергоносители, как ожидается, снизятся на 7,9% в 2025 году и на 3,7% в 2026 году», — указано в докладе. Его приводит ТАСС. Отмечается, что стоимость нефти в 2025 году составит 68,9 долларов за баррель, и 65,8 долларов в следующем.
Помимо этого, в докладе указано, что с марта по август цены были снижены на 5,4%. Предположительно причиной снижения стало введение таможенных пошлин США, которое «совпало с наращиванием добычи» странами ОПЕК+.
Ранее президент РФ Владимир Путин предположил, что выпадение добываемых объемов российской нефти повлияет на нормальную ситуацию в мировой энергетике и экономике. По его словам, цены взлетят «до небес», а именно за 100 долларов за баррель. Это сильно ударит по экономике, в частности по странам Европы.
