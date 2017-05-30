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30 мая 2017
29 мая 2017
00:47  30 мая 2017 0

Большинство россиян заявили об отсутствии у них сбережений

День открытых дверей в ЦБ РФ по Уральскому региону. Екатеринбург, новогодние украшения, бюджет, деньги, украшение, тысячные купюры, инфляция, бумажные изделия, казнокрадство, растрата
Число тех, кто не имеет накоплений, уменьшилосьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Число граждан, которые признались в отсутствии сбережений, составляет в России 59%. Таковы результаты исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения» проведенного ФОМ в мае 2017 года.

Опрос проводился по заказу Банка России, сообщает телеканал 360. Согласно полученным данным, число россиян, которые вообще не имеют никаких сбережений, сократилось с начала года на 5% — по итогам декабря 2016 года таковых набиралось порядка 64%.

При этом только 22% опрошенных считают, что текущий момент благоприятен для совершения накоплений, 44% напротив, считают, что именно сейчас откладывать деньги не стоит, пишет «RT на русском». 57% респондентов считают целесообразным свободные деньги копить, 33% — что их нужно направлять на приобретение дорогостоящих товаров.

Евгений Александров
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