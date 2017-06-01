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01 июня 2017
16:31  01 июня 2017 0

На форуме в Питере процитировали фразу Медведева «денег нет»

ИННОПРОМ: день первый и визит Дмитрия Медведева. Екатеринбург, медведев дмитрий
Мем от премьер-министра помнят даже спустя годФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Знаменитая фраза премьер-министра Дмитрия Медведева «денег нет, но вы держитесь», прозвучала в ходе одной из дискуссий на Петербургском международном экономическом форуме. Спикеры обсуждали проектное планирование и его эффективность в бюджетном процессе.

В дискуссии приняли участие глава Счетной палаты Татьяна Голикова, министр финансов Антон Силуанов, замруководителя аппарата правительства Андрей Слепнев и депутат Госдумы Андрей Макаров, пишет «Росбалт».

Макаров, обращаясь к Слепневу, спросил: «С жалобой на Силуанова я должен приходить только к вам?» На это Слепнев ответил: «Лучше к председателю правительства». Макаров пояснил, что это «теоретический вопрос», и добавил: «Просто денег нет. И я держусь». Фраза вызвала смех в зале.

Как писало «URA.RU» ранее¸ Дмитрий Медведев произнес фразу во время визита в Крым в мае 2016 года. В разговоре с пенсионерами, которые жаловались на маленькие пенсии, он заявил: «Денег нет, но вы держитесь! Здоровья, хорошего настроения». Эта фраза быстро стала интернет-мемом.

При этом бывший спичрайтер Медведева 31 мая признался, что эти слова не были запланированы: «Совсем отсебятина редко бывает, но метко. Все помнят, что он в Крыму выдал. Этого ему никто не писал, естественно».

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
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