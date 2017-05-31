21:31 31 мая 2017 0

Кадр момента, когда Медведев произнес "Денег нет" Фото: prt scr youtube

Бывший работник президентской референтуры Дмитрия Медведева в анонимном интервью The Village сообщил, что крылатая фраза премьер-министра про «Денег нет, но вы держитесь», сказанная пенсионерке в Крыму, была отсебятиной и не готовилась заранее.

«Совсем отсебятина редко бывает, но метко. Все помнят, что он в Крыму выдал. Этого ему никто не писал, естественно», — заявил собеседник, начавший работать в администрации президента в 2011 году.

«Когда Медведев только-только стал премьером, — делится референт, — то собрался на интервью к Познеру. Было очень весело. В пятницу вечером неожиданно собрали летучку. Руководитель говорит: „Поздравляю, выходные у нас отменяются. Нам пришли вопросы от Познера, а интервью в понедельник“. В списке было около 18 вопросов, а у Познера они были не про грибы какие-то. Все поделили куски между собой и начали батрачить».

Бывший спичрайтер премьер-министра вспоминает, что в команде все относились к Дмитрию Анатольевичу уважительно и не позволяли ничего лишнего. «Конечно, на всяких официальных летучках мы Медведева называли „Дмитрий Анатольевич“, а между собой по-разному. Но такого, чтобы мы говорили „Фу, мерзкий Димон“, и близко не было. Мы могли сказать „Дима“, но без нарочитого неуважения», — вспоминает аноним.

Во время визита в Крым, в мае 2016 года, в разговоре с пенсионерами, которые жаловались на маленькие пенсии, Дмитрий Медведев заявил: «Денег нет, но вы держитесь! Здоровья, хорошего настроения». Эта фраза быстро стала интернет-мемом.