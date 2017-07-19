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19 июля 2017
13:49  19 июля 2017 0

Госдума приняла закон, лишающий террористов гражданства

Выборы омбудсмена. Госдума. Москва, зал пленарных заседаний госдумы
За документ проголосовали 409 депутатовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутаты ГосдумыРФ в третьем чтении приняли закон, позволяющий лишать гражданства РФ иностранцев, которых осудили за терроризм или экстремизм. За документ проголосовали 409 депутатов, сообщает Meduza.

Принятый закон дает право отменять решения о приеме в гражданство РФ людей, имеющих гражданство другой страны или гарантии его получения. Документом вводится и присяга, которую должны приносить люди, принимающие российское гражданство. Эта процедура упрощается для граждан Украины.

Законопроект о лишении гражданства решили внести в российский парламент после теракта в Санкт-Петербурге в апреле этого года. Террориста Акбаржона Джалилова уже посмертно лишили гражданства за то, что он представил ложные сведения при получении паспорта.

Напомним, что 4 июля 2017 года профильный комитет Госдумы утвердил текст присяги, которую должны приносить люди, принимающие гражданство России. Ее не будут произносить россияне, получившие гражданство при рождении, сообщает «Национальная служба новостей».

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
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