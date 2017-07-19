Депутаты ГосдумыРФ в третьем чтении приняли закон, позволяющий лишать гражданства РФ иностранцев, которых осудили за терроризм или экстремизм. За документ проголосовали 409 депутатов, сообщает Meduza.
Принятый закон дает право отменять решения о приеме в гражданство РФ людей, имеющих гражданство другой страны или гарантии его получения. Документом вводится и присяга, которую должны приносить люди, принимающие российское гражданство. Эта процедура упрощается для граждан Украины.
Законопроект о лишении гражданства решили внести в российский парламент после теракта в Санкт-Петербурге в апреле этого года. Террориста Акбаржона Джалилова уже посмертно лишили гражданства за то, что он представил ложные сведения при получении паспорта.
Напомним, что 4 июля 2017 года профильный комитет Госдумы утвердил текст присяги, которую должны приносить люди, принимающие гражданство России. Ее не будут произносить россияне, получившие гражданство при рождении, сообщает «Национальная служба новостей».