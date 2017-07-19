Дочь Панина странно отреагировала на ласковые слова матери. ВИДЕО

Скандальный актер Алексей Панин выложил на своей странице в Instagram видео разговора дочери с матерью, моделью Юлией Юдинцевой, с которой уже несколько лет борется за дочь. На записи видно дочь Нюсю, лежащую на постели и разговаривающую с Юдинцевой по громкой связи.
«Я по тебе скучаю очень, детка. Тебя все помнят, и от бабушки тебе привет», — звучит из трубки. Ласковые слова вызвали странную реакцию у девочки. После разговора она закатывает глаза, произносит слово «офигеть» и смеется вместе с отцом, передает портал Dni.ru.
Чтобы пояснить ролик, Панин сделал к видео подпись: «Нюся еще ребенок, но не умалишенная же. Мама припозднилась со звонком лет на восемь». Кроме того, актер обнародовал сообщения, которые его бывшая жена писала дочери. В них она настраивала ребенка против отца. Но это не изменило мнение пользователей соцсетей о ситуации в семье Панина, реакция девочки на добрые слова Юдинцевой им не понравилась.
«Как противно ((уже и дочь стала такой же хабалкой, как отец», «Это видео — насмешка над чувствами матери», — отметили подписчики Панина и посоветовали девочке переехать жить к бабушке.