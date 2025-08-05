МИД честно ответил по поводу российских ракет в Латинской Америке

МИД назвал частным мнением новость о развертывании ракет РФ в Латинской Америке
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В МИД призвали не верить сообщениям о размещении ракет РФ в Латинской Америке
В МИД призвали не верить сообщениям о размещении ракет РФ в Латинской Америке Фото:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о возможном размещении российских вооружений на Кубе и в Венесуэле. По словам дипломата, эта информация отражает только личное мнение отдельных экспертов и не связана с официальной позицией российских властей. Об этом говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России.

«Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения. Вопросы развития международного военного сотрудничества относятся к компетенции министерства обороны. Анализируя возможности таких связей, мы основываемся на международных обязательствах Российской Федерации и двусторонних договоренностях с заинтересованными странами», — подчеркнула Захарова.

В своем заявлении представитель МИД добавила, что Москва в вопросах военного взаимодействия с иностранными государствами придерживается всех международных договоренностей и ведет диалог на двустороннем уровне. Решения о развитии подобного сотрудничества принимаются профильными ведомствами и обсуждаются только с официальными партнерами.

Ранее МИД объявил о прекращении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. По данным ведомства, Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о возможном размещении российских вооружений на Кубе и в Венесуэле. По словам дипломата, эта информация отражает только личное мнение отдельных экспертов и не связана с официальной позицией российских властей. Об этом говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел России. «Как мы понимаем, речь идет о частном мнении отдельных экспертов, высказывающих личную точку зрения. Вопросы развития международного военного сотрудничества относятся к компетенции министерства обороны. Анализируя возможности таких связей, мы основываемся на международных обязательствах Российской Федерации и двусторонних договоренностях с заинтересованными странами», — подчеркнула Захарова. В своем заявлении представитель МИД добавила, что Москва в вопросах военного взаимодействия с иностранными государствами придерживается всех международных договоренностей и ведет диалог на двустороннем уровне. Решения о развитии подобного сотрудничества принимаются профильными ведомствами и обсуждаются только с официальными партнерами. Ранее МИД объявил о прекращении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности наземного базирования. По данным ведомства, Российская Федерация более не считает себя связанной соответствующими ранее принятыми самоограничениями 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...