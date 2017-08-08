Экс-министр Улюкаев похудел под домашним арестом на 14 килограмм

В период расследования уголовного дела Алексей Улюкаев похудел на 14 килограмм. Об этом экс-министр экономики рассказал на выходе из зала суда.
За время домашнего ареста Улюкаев сильно сбросил в весе. Бывший чиновник сообщил, что его вес уменьшился на 14 кило, и поблагодарил за этот результат «российское правосудие», передает «Национальная служба новостей».
Напомним, экс-министра задержали 14 ноября 2016 года. Его подозревают в получении взятки в два миллиона долларов. 8 августа суд продлил арест Улюкаеву до 27 января 2018 года. Дело рассмотрели в закрытом режиме, передает RT. Свидетелем по делу в дальнейшем выступит глава «Роснефти» Игорь Сечин.