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08 августа 2017
18:29  08 августа 2017 0

Экс-министр Улюкаев похудел под домашним арестом на 14 килограмм

Улюкаев поблагодарил российское правосудиеФото: kremlin.ru
новость из сюжета:
Глава МЭР Алексей Улюкаев задержан за взятку
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В период расследования уголовного дела Алексей Улюкаев похудел на 14 килограмм. Об этом экс-министр экономики рассказал на выходе из зала суда.

За время домашнего ареста Улюкаев сильно сбросил в весе. Бывший чиновник сообщил, что его вес уменьшился на 14 кило, и поблагодарил за этот результат «российское правосудие», передает «Национальная служба новостей».

Напомним, экс-министра задержали 14 ноября 2016 года. Его подозревают в получении взятки в два миллиона долларов. 8 августа суд продлил арест Улюкаеву до 27 января 2018 года. Дело рассмотрели в закрытом режиме, передает RT. Свидетелем по делу в дальнейшем выступит глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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