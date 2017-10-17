В Ростове-на-Дону прошла церемония открытия памятника героям Донбасса, который установили в парке имени Николая Островского. Монумент изготовили на внебюджетные средства.
На открытии памятника присутствовали помощник российского президента Владислав Сурков, лидер ДНР Александр Захарченко, градоначальник Виталий Кушнарев и заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, пишет «Федеральное агентство новостей».
Открытие монумента приурочили к годовщине трагической гибели командира батальона «Спарта» Арсена Павлова, известного по позывному «Моторола». Памятник героям Донбасса стал первым подобным сооружением на территории России, отмечает телеканал 360.
Высота обелиска, как сообщает агентство Nation News, составляет семь метров.