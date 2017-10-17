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17 октября 2017
16 октября 2017
07:59  17 октября 2017 0

В Ростове-на-Дону появился памятник защитникам Донбасса. На открытие приехал помощник Путина. ФОТО

Владислав Сурков, сурков владислав
На открытие приехал помощник президента Владислав СурковФото: Александр Мамаев © URA.RU
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В Ростове-на-Дону прошла церемония открытия памятника героям Донбасса, который установили в парке имени Николая Островского. Монумент изготовили на внебюджетные средства.

На открытии памятника присутствовали помощник российского президента Владислав Сурков, лидер ДНР Александр Захарченко, градоначальник Виталий Кушнарев и заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, пишет «Федеральное агентство новостей».

Открытие монумента приурочили к годовщине трагической гибели командира батальона «Спарта» Арсена Павлова, известного по позывному «Моторола». Памятник героям Донбасса стал первым подобным сооружением на территории России, отмечает телеканал 360.

Фото: Союз добровольцев Донбасса

Высота обелиска, как сообщает агентство Nation News, составляет семь метров.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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