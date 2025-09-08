Глава Роснедр рассказал, на сколько лет России хватит нефти

В случае, если активность недропользователей по геологоразведке и воспроизводству запасов, то нефти в России хватит на любой период времени. Об этом рассказал глава Роснедр Олег Казанов.
«Нефти хватит в России на любой период времени, обеспеченный активностью недропользователей по геологоразведке и воспроизводству запасов», — заявил Казанов. Его слова приводит ТАСС. По словам Казанова, 19 млрд тонн нефти являются подготовленными. Всего планируется 31 млрд тонн.
Ранее Россия подтверждала выполнение своих обязательств по соглашению ОПЕК+, что позволяло регулировать объемы добычи нефти в стране и обеспечивать баланс на мировом рынке. Вице-премьер Александр Новак отмечал, что меры, принимаемые в рамках соглашения, способствуют увеличению добычи и сохранению спроса. В августе 2025 года Россия также была готова нарастить добычу в соответствии с договоренностями с другими участниками ОПЕК+.
