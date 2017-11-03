В последние годы финансирование социальных проектов в рамках программы Фонда президентских грантов только увеличивалось. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе общения с участниками форума «Сообщество».
Глава государства провел встречу с грантополучателями по программе Фонда президентских грантов. Мама победителя первого конкурса грантов, участника проекта «Урфин Джюс. Инклюзивный благотворительный спектакль» Яна Кузнецова, обратилась к президенту Путину, попросив не сокращать финансирование Фонда.
«Пока только расширяли, — напомнил глава государства, отвечая на просьбу Марии Кузнецовой. — С 2012 года у нас первые гранты были миллиард. В этом году — 7 миллиардов с лишним. За все это время — 22 миллиарда».