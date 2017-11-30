17:29 30 ноября 2017 0

Лидер Белоруссии сбил с пути коллег Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

После фотосессии с участием лидеров бывших советских республик, которые собрались в Минске на мероприятия по линии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), президент Белоруссии Александр Лукашенко повел коллег в неверном направлении.

Неловкая ситуация попала на видео. «Александр Грыгорович Сусанин», — пошутил над белорусским лидером пользователь Сергей Купран.

В четверг, 30 ноября, в столице Беларуси Минске также состоялась встреча министров иностранных дел стран блока. Позже пройдут переговоры министров обороны и секретарей Советов безопасности. Одним из главных вопросов во время обсуждения станет использование миротворческого потенциала ОДКБ, пишет «Коммерсант».