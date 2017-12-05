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05 декабря 2017
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Главные новости Москвы
04:31  05 декабря 2017 0

Facebook представила мессенджер для детей. Переписки будут доступны родителям

Социальные сети. Курган, социальные сети, Facebook, Фейсбук, интернет, мессенджеры
C помощью нового приложения родитель сможет контролировать общение своего ребенкаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Корпорация Facebook запускает мессенджер, предназначенный для детей. Новое приложение под названием Messenger Kids позволяет родителям полностью контролировать общение ребенка.

Установленное на планшет или смартфон ребенка приложение контролируется через аккаунт родителя, который может отслеживать список его контактов. Таким образом, ребенок сможет связаться только с теми, кого одобрили родители, сообщило «Федеральное агентство новостей».

Целевая аудитория Messenger Kids предназначена для детей от 6 до 13 лет, которые, согласно американскому законодательству, до достижения данного возраста не могут создавать аккаунты в Facebook. В настоящий момент превью мессенджера доступно для скачивания только на территории США.

Александр Черноскутов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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