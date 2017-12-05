04:31 05 декабря 2017 0

C помощью нового приложения родитель сможет контролировать общение своего ребенка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Корпорация Facebook запускает мессенджер, предназначенный для детей. Новое приложение под названием Messenger Kids позволяет родителям полностью контролировать общение ребенка.

Установленное на планшет или смартфон ребенка приложение контролируется через аккаунт родителя, который может отслеживать список его контактов. Таким образом, ребенок сможет связаться только с теми, кого одобрили родители, сообщило «Федеральное агентство новостей».

Целевая аудитория Messenger Kids предназначена для детей от 6 до 13 лет, которые, согласно американскому законодательству, до достижения данного возраста не могут создавать аккаунты в Facebook. В настоящий момент превью мессенджера доступно для скачивания только на территории США.