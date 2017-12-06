Составлен рейтинг лучших фильмов 2017 года

01:24 06 декабря 2017 0

Среди лучших фильмов 2017 года — художественные, документальные и короткометражные фильмы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Интернет-портал Vulture назвал самые достойные фильмы уходящего года. В список лучших новинок киноиндустрии за 2017 год вошли десять картин разных жанров.

В рейтинге — художественные, документальные и короткометражные работы. На первом месте оказалась картина Шона Бэйкера «Проект „Флорида“», рассказывающая о ценностях жизни и детском восприятии мира. На втором — «Зови меня своим именем» итальянского режиссера Луки Гуаданьино. Последним в тройке лидеров оказался режиссерский дебют актрисы Греты Гервиг под названием «Леди Птица».

Также в топ вошли такие картины как «Прочи» Джордана Пила, «Лица, деревни» Аньес Варды, «Марджори Прайм» Майкла Алмерейды, «Спрятаться негде» Зарадашта Ахмеда. Десятку лучших замкнули новая картина Люка Бессона «Валериан и город тысячи планет», «BPM» («120 ударов в минуту») Робина Кампилло и последняя актерская работа Дэниэла Дэй-Льюиса «Призрачная нить» режиссера Пола Томаса Андерсона.

Ранее портал Vulture также назвал десять лучших сериалов уходящего года. Кроме признанных шедевров мировой киноиндустрии в рейтинге оказались мультсериалы и проекты, известные лишь в узких кругах.