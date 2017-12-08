{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Утром предсказывало "URA.RU" предсказывало сегодняшнюю новость №1
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,29
Динамика за 2 недели
Евро 69,93
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
08 декабря 2017
07 декабря 2017
08:25  08 декабря 2017 0

Банки простят должников перед Новым годом

Антиквариат, старые книги, папа римский, долги, коллекторы, помогите, нет денег, help
Предновогодние акции банков порадуют многих, особенно должниковФото: depositphotos.com © URA.RU

Банки в этом году начали свои новогодние акции заранее. Они предлагают должникам освобождение от штрафов, а вкладчикам — повышенные проценты.

Еще в ноябре появились первые интересные предложения — зимние вклады с улучшенными условиями. Сегодня такие «сезонники» уже заявили девять из десяти банков, у которых наибольший портфель вкладов физлиц: Сбербанк, «Газпромбанк», «Бинбанк», «Промсвязьбанк», ВТБ и «ВТБ 24» и другие. Новогодние вклады предложили не только они, но и банки, не входящие в эту высшую лигу, пишет газета «Ведомости».

Например, Московский кредитный банк (МКБ) предлагает депозит по 8,5% годовых и низкий порог входа — от 1000 рублей, «Россельхозбанк» — вклад «Ключ к успеху» со ставками 7,7% годовых. «МТС банк» заявил о скором запуске новогоднего вклада «МТС на связи!» сроком на год и полгода со ставками 7,35 и 8% годовых. Бонус при размещении более 300 тысяч рублей на счете — полгода или год бесплатной связи.

Максимальная ставка вкладов крупнейших банков выросла. Но часть банков не стали ее повышать: «Бинбанк» предлагает новогоднюю ставку в 8,3% годовых. «Локо-банк», «Промсвязьбанк», «Восточный» предложили вклады с повышенными ставками и в валюте.

Некоторые банки уже традиционно прощают должников в честь Нового года. К примеру, «Связь-банк» проводит акцию «В новый год без долгов»: неустойки полностью отменяют тем, кто погасит просрочку более 30 дней по любым розничным кредитам банка, кроме карточных. Но это предложение действует в случае, если банк не подал в суд. «Росгосстрах банк» спишет от 80 до 100% неустойки должникам с просроченной задолженностью свыше 60 дней.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров