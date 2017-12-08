08:25 08 декабря 2017 0

Предновогодние акции банков порадуют многих, особенно должников Фото: depositphotos.com © URA.RU

Банки в этом году начали свои новогодние акции заранее. Они предлагают должникам освобождение от штрафов, а вкладчикам — повышенные проценты.

Еще в ноябре появились первые интересные предложения — зимние вклады с улучшенными условиями. Сегодня такие «сезонники» уже заявили девять из десяти банков, у которых наибольший портфель вкладов физлиц: Сбербанк, «Газпромбанк», «Бинбанк», «Промсвязьбанк», ВТБ и «ВТБ 24» и другие. Новогодние вклады предложили не только они, но и банки, не входящие в эту высшую лигу, пишет газета «Ведомости».

Например, Московский кредитный банк (МКБ) предлагает депозит по 8,5% годовых и низкий порог входа — от 1000 рублей, «Россельхозбанк» — вклад «Ключ к успеху» со ставками 7,7% годовых. «МТС банк» заявил о скором запуске новогоднего вклада «МТС на связи!» сроком на год и полгода со ставками 7,35 и 8% годовых. Бонус при размещении более 300 тысяч рублей на счете — полгода или год бесплатной связи.

Максимальная ставка вкладов крупнейших банков выросла. Но часть банков не стали ее повышать: «Бинбанк» предлагает новогоднюю ставку в 8,3% годовых. «Локо-банк», «Промсвязьбанк», «Восточный» предложили вклады с повышенными ставками и в валюте.

Некоторые банки уже традиционно прощают должников в честь Нового года. К примеру, «Связь-банк» проводит акцию «В новый год без долгов»: неустойки полностью отменяют тем, кто погасит просрочку более 30 дней по любым розничным кредитам банка, кроме карточных. Но это предложение действует в случае, если банк не подал в суд. «Росгосстрах банк» спишет от 80 до 100% неустойки должникам с просроченной задолженностью свыше 60 дней.